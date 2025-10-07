Зам.-кмет на София: Хора с прякори правят опит за грабеж

Редактор: Недко Петров

Това, което се случва в момента с боклука в София, е опит за грабеж от фирмите на хора с прякори, които са свикнали да работят по този начин още от 90-те години. Това обяви зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева.

Тази обществена поръчка всъщност се превърна в един парад на алчността и наглостта. Защо на алчността? Вие виждате, че офертите, които получихме от хората, които не са свързани с прякорите, напълно отговарят на нашата оценка и на преценката. Но на фирмите, които са свързани с тия хора с прякори, цените са два, че дори и три пъти по-високи от това, което ние сме планирали. Така че това е един парад на алчността, каза Бобчева.

Второ, за наглостта с доста непазарни методи се опитаха да елиминират цялата конкуренция. На единия кандидат му запалиха камионите на един паркинг, и МВР за повече от два месеца нищо не е направило по този въпрос, и не е казало кой го е запалил, продължи тя.

На другият кандидат, също чуждестранна фирма, участваща в консорциум, се случи така, че лиценза, който беше издаден за участие в тая поръчка, самото МОСВ, което не знае къде са реките, му отне лиценза. По този начин ние нямаше как да продължим с неговото участие в конкурса, заяви още по бТВ Надежда Бобчева.

