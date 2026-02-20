Зам.-кмет на Варна: МБАЛ "Св. Анна" трябва да може да привлича млади лекари

снимка: МЗ

МБАЛ "Св. Анна" има ключова социална функция и обслужва пациенти от цяла Североизточна България, а потенциалът й за обучение и развитие на млади специалисти е значителен. Това каза заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова, в ефира на Радио Варна. Според нея зад затварянето на отделения и отлив на лекари стоят дългогодишни управленски решения.

Тя посочи като тревожен сигнал напускането на детски хирурзи и ограничените оперативни дни, което още повече поставя под въпрос ефективността на управлението. Апостолова даде пример с болницата в Добрич, която успява да привлича млади лекари, включително и от Варна, които всеки ден пътуват.

Според нея е показателно, че в съседни области болници успяват да привличат кадри.

Припомняме, кметът на Варна Благомир Коцев е изпратил писмо до здравния министър с искане за отпускане на 300 000 евро в подкрепа на МБАЛ "Св. Анна". Паралелно с това комисията по финанси към Общинския съвет прие предложение същата сума да бъде осигурена от общинския бюджет.

Апостолова припомни, че Общината притежава около 20% от капитала на МБАЛ "Св. Анна" - Варна, докато мажоритарен собственик е държавата чрез Министерство на здравеопазването. Във вторник в Общинския съвет е постъпило писмо от изпълнителния директор д-р Красимир Петров с искане за 300 000 евро за покриване на задължения на лечебното заведение.

Тъй като мажоритарният собственик е държавата, а общината работи при изключително ограничена финансова рамка, кметът изпрати писмо до министъра с молба средствата да бъдат осигурени от държавата, обясни Апостолова. Тя уточни, че имат положителни очаквания и се обсъждат различни варианти.

Апостолова каза още, че при среща с предходния министър доц. Силви Кирилов е било обещано, че одитът на болницата ще приключи в началото на февруари, след което ще бъде направен анализ. От резултатите ще стане ясно какво е реалното финансово състояние на болницата, каза тя.

По информация на общината поисканите 300 000 евро са за спешни задължения към външни контрагенти, но конкретна разбивка все още не е представена.

Паралелно с казуса около "Св. Анна" напрежение възникна и около финансирането на СБАЛОЗ "Д-р Марко Марков" -Варна. Комисията по финанси не подкрепи предложение за кандидатстване за заем от Фонд ФЛАГ за изграждане на специализиран бункер, необходим за нов линеен ускорите, каза Апостолова.

По Плана за възстановяване и устойчивост лечебното заведение трябва да получи безвъзмездно линеен ускорител на стойност около 3 млн. евро. За да бъде инсталиран, е необходимо изграждането на бункер. Първоначално средствата за строително-монтажните дейности бяха разчетени на около 7 млн. лева, но след допълнителни консултации сумата е нараснала до над 9 млн. лева, разпределени в два етапа – бункер и стационар, допълни Апостолова.

Срокът за изграждането на бункера е до 30 април, а вече има сключен договор с изпълнител.

Нямаме време. Това е възможност, която трудно бихме могли да си позволим сами, подчерта Апостолова. Тя изрази надежда, че предложението ще бъде внесено отново на предстоящата сесия на Общинския съвет и ще получи подкрепа.

Става дума за апаратура, която ще обслужва не само Варна, но и цяла Североизточна България. Решенията трябва да бъдат в полза на пациентите, подчерта тя.

