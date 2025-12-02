Зам.-кметът на Варна: Движението на коли в Морската градина не е безконтролно, има стотици глобени

снимка: Район "Приморски" - Варна

Движението на коли в Морската градина не е свободно, безконтролно и безпроблемно. Това отговаря зам.-кметът Илия Коев във връзка с питане на общинския съветник Галина Иванчева на сесия на местния парламент в края на октомври. Иванчева се интересува по какъв начин се осъществява контролът върху навлизането на превозни средства в Приморски парк и какви глоби са наложени на нарушителите през миналата и тази година, пише "Морето".

От администрацията уточняват, че Морската градина може да бъде разделена на две части. Едната е „Историческото ядро“ с обособени охраняеми зони, а другата включва местност „Салтанат“ с обособени частни имоти, които трябва да бъдат обслужвани. В цялата територия на Морската градина, както и на Крайбрежната алея, се осъществява ежедневен контрол от страна на сектор „Общинска полиция“. В този смисъл твърдението, че движението на МПС е „свободно, безконтролно и безпроблемно“ следва да бъде оспорено, посочва в своя отговор зам.-кметът по сигурността Илия Коев.

По думите му за 2024 година издадените наказателни постановления на нарушители са 126 броя, а до месец октомври 2025 година - 86.

Съставените фишове в Морската градина на водачи на МПС са 593 за 2024 година и 822 за 2025 година.

Коев посочва, че не трябва да се подценява работата на служителите в направление движение на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) в Приморски парк. От началото на месец септември 2025 година има издадени около 350 броя фишове на водачи на електрически ППС.

