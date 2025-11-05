Зам.-кметът на Варна: С отмяна на строителната забрана в Св. Никола и "Бриз" ще се подобри инфраструктурата там

Пиксабей

Отмяната на строителната забрана в местността Св. Никола и кв."Бриз" е предпоставка за благоустрояване на района и подобряване на инфраструктурата там. Не е нормално територии на общината да бъдат под строителна забрана вече почти три десетилетия.

Това каза в ефира на Радио Варна зам.-кметът Пламен Китипов по повод решението на Общинския съвет на Варна да бъде допусната процедура за частична отмяна от министъра на регионалното развитие и благоустройството на строителната забрана за определени имоти в кв. "Св. Никола".

В последните месеци в общината са постъпили три искания за отмяна на забраната - предимно за еднофамилни жилищни сгради.

В Свети Никола застрояването по действащия устройствен план е ниско, преобладаващо за еднофамилни сгради, уточни Китипов. В рамките на последно одобрената преписка са включени пет имота, два от които са за жилищни нужди, а три за части от второстепенна улична мрежа, което би позволило и подобряване на инфраструктурата, допълни той.

В кв. "Бриз" и местност Св. Никола строителството е възможно, но само при спазване на геоложките проучвания, строителни и техническите мерки мерки, посочи заместник-кметът.

Китипов припомни, че строителната забрана в района е въведена още през 1997 година със заповед на тогавашния министър на териториалното развитие, по действащия тогава Закон за териториално и селищно устройство. Оттогава насам правилата за строителство в свлачищни зони са многократно променяни, като последните изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) позволяват индивидуална или частична отмяна на подобни забрани при определени условия, обясни той.

Забраната спира развитието на цели квартали и блокира възможностите на собствениците да се разпореждат с имотите си, подчерта Китипов.

В района на местността Св. Никола са извършени укрепителни дейности между 2005 и 2008 година, каза още Китипов. По това време по възлагане на ресорното министерство са изградени пилотни конструкции, вертикални шахти и хоризонтални дренажни сондажи, които отвеждат подпочвените води и намаляват риска от активиране на свлачища. Съоръженията са въведени в експлоатация през 2008 г., но част от тях попадат в частни имоти, което прави поддръжката им трудна, допълни той.

Според експертите една от основните причини за активиране на свлачището е омокрянето на земните пластове от течове във водопроводите и липсата на канализация.

Проблемът се би се появил заради липса на изградена надеждна инфраструктура. Тогава водата започва да се просмуква, насища земната основа, създава хлъзгателни повърхнини и провокира нестабилност на стръмните терени, обясни зам.-кметът.

В момента в района има частично изградени канализационни колектори и подменени водопроводи, но улиците остават най-сериозното предизвикателство.

Не можем да изградим улици там, където терените все още са частна собственост. Общината има желание, но процесът по отчуждаване е бавен и среща съпротива, призна Китипов.

За опасността от свличане на земни маси в района Китипов успокои, че целият южен склон на Варна е древно свлачище със затихнали функции, което не е активно от милиони години.

Опасността винаги съществува, но тя може да бъде контролирана чрез инженерни и инфраструктурни мерки, подчерта той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!