Зам.-кметът на Варна Илия Коев с престижно отличие

снимка: Община Варна

Заместник-кметът на Община Варна Илия Коев бе удостоен с плакет от ръководството на Централно военно окръжие. Наградата му бе връчена лично от началника на ЦВО полковник Георги Георгиев за оказано съдействие при популяризиране на военната професия, съществен принос при осъществяване на информационна дейност за набиране на кандидати за военна служба и активно сътрудничество с Военно окръжие I степен – Варна.

Илия Коев присъства на церемонията по откриването на офис за набиране на кандидати за военна служба във Варна и тържествено разряза лентата заедно с командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов и началника на Военно окръжие I степен – Варна полковник Диян Желев.

За мен като представител Община Варна е огромно удоволствие да съдействаме за откриването на този офис, както и на вас – хората, които се грижат за сигурността на нашия град и нашата държава. Колкото повече подготвени войници има, толкова по-силни ще бъдем ние като граждани. Убедени сме, че младите хора – кандидати за служба в Българската армия, ще получат отлична подготовка във висшите военни училища и след това ще служат достойно на родината – във флота и в сухопътните войски, отбеляза Илия Коев.

На церемонията присъстваха още началникът на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, командири и началници на военни подразделения. Офисът неслучайно е разположен в емблематичната сграда на Военноморския клуб – един от символите на Варна, отбеляза полковник Желев. По думите му клубът винаги е бил културно-просветно средище за офицерите и служещите във варненския гарнизон. Офисът е разположен в центъра на града, на бул. „Мария Луиза“, което го прави удобно място за кандидатите за военна служба. В него младежи и девойки, проявили интерес за реализиралия в Българската армия, ще получат актуална информация, съдействие и подкрепа при кандидатстване в различни военни подразделения, доброволния резерв и военните училища в страната. Офиси за набиране на кандидати за военна служба вече работят в Смолян и Хасково. Предстои разкриването и на четвърти офис в страната през 2026 г.

