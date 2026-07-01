Зам.-министър: Мазутът по плажовете не е от нов разлив

Кадър бТВ

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова съобщи по време на изслушване в парламентарната Комисия по туризъм, че замърсяванията с мазут по българското Черноморие не са резултат от скорошен разлив, предават от БТА.

В периода от 11 до 28 юни на телефон 112 в Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са постъпили общо 39 сигнала. Те се отнасят за наличие на мазут, нефтопродукти и замърсени участъци по родното крайбрежие.

Заради тези оплаквания агенцията е извършила проверки на корабите в акваторията на българските пристанища, подготвила е анализ на риска и е изискала сателитни изображения от Европейската агенция за морска безопасност за наблюдение на нашия участък от Черно море.

„След анализа на резултатите от проверките, сателитните снимки и постъпилите сигнали не са установени данни за скорошен разлив или друг морски инцидент, който да е причинил замърсяванията“, заяви Михнева-Натова.

Според транспортното ведомство най-вероятно става въпрос за стари мазутни отлагания, които са престояли продължително време в морската среда. При по-високи температури мазутните частици омекват и изплуват на повърхността, като често полепват по водорасли или други плаващи материали. Поради промените в техния химичен състав и физически характеристики е невъзможно да бъде определена точната им възраст или конкретният източник на замърсяването.

Заместник-министърът отбеляза, че подобни мазутни образувания могат да бъдат пренасяни на огромни разстояния от морските течения, преминавайки дори през териториалните води на различни държави. Тя припомни, че аналогични замърсявания са наблюдавани и през предходни години, а през настоящия сезон такива са регистрирани и по румънското Черноморие.

Спокойната хидрометеорологична обстановка през втората половина на юни се оказва ключов фактор за проблема. Слабият вятър, липсата на силно вълнение и високата температура на повърхностния слой на водата са създали условия за постепенното изплуване и придвижване на мазутните отлагания към брега.

Михнева-Натова допълни, че Изпълнителна агенция „Морска администрация“ продължава съвместната си работа с Европейската агенция за морска безопасност, като вече е поискала предоставянето на нови сателитни изображения за по-строг мониторинг на българската акватория.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!