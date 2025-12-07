Зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов: Не бива да имаме притеснения от въвеждане на еврото

кадър: Bulgaria ON AIR

Диалогът с работодателите по оттегления проектобюджет за 2026 година може би не е бил на достатъчно добро ниво. Това заяви зам.-министър на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в ефира на Money.bg.

"Очаквам в рамките на един добър диалог, в обмяна на мнения на идеи и най-важното - аргументи - да се намери нещо, което да е добро за всички страни", посочи още той пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос ще имаме ли до Коледа бюджет за 2026 година, Барбалов отговори: "Зависи от това как върви диалогът и какви промени бъдат направени в него, но това не е най-важното. Последните години имаше немалко случаи, когато приемането на бюджета беше позакъсняло в рамките на една година, така че не е фатално. Важното е да има документ, да има проект и после приет бюджет, който да е приемлив за всички, да отговаря на обществените очаквания, а и да помага на бизнеса и на всеки гражданин".

Според него липсата на приет бюджет за 2026 година не би попречила директно за плавното влизане в еврозоната.

"Част от социалните програми, дейности, които биха били финансирани с един нов бюджет, няма да могат да стартират, но що се отнася до техническата подготовка с въвеждането на еврото, тя е вече силно напреднала. Вече са на разположение на хората и на бизнеса първоначалните пакети с евро", поясни той."Част от нещата вече се случиха - двойното обозначение на цените, пренастройка на касовите апарати, сега предстои още една пренастройка за началото на следващата година, така че процесът върви. Мисля, че върви добре. От гледна точка на въвеждане на еврото, само по себе си, не трябва да изпитваме някакви притеснения за това, че би могло да има забавяне на държавния бюджет", увери зам.-министърът.

