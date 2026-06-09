Зам.-министърът на правосъдието и директорът на ГДИН провериха условията в местата за лишаване от свобода във Варна
Снимка: Министерство на правосъдието
Заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев и директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) Ивайло Йорданов са във Варна, където провериха условията в корпуса на затвора, арестните помещения и затворническите общежития “Разделна” и “Варна”, съобщиха от Министерството на правосъдието.
Във фокуса на проверките е и детайлно запознаване с работата на професионалните ръководства на местата за лишаване от свобода, като от тях ще бъде изискан доклад за текущото състояние на съответния затвор или общежитие, констатирани проблеми и предложения за тяхното решаване.
При посещенията си зам.-министърът е придружен и от директора на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) Александър Арабаджийски.
В началото на годината от институцията на омбудсмана Велислава Делчева съобщиха, че упойващо, известно сред лишените от свобода като „билка“, се разпространява в затворите и в редица случаи не може да бъде засечено с наркотични тестове.
През миналата година тогавашния министър на правосъдието Георги Георгиев съобщи за три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство, които са били опитани да се вкарат незаконно в затворите в страната.
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