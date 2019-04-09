Зам.-областният управител на област София подаде оставка

Заместник областният управител на област София Томи Николов подаде оставка пред министър-председателя Бойко Борисов, съобщават от правителствена информационна служба.

В мотивите си към нея Николов посочва медийни публикации и необходимостта от тяхното изясняване. Оставката на зам.-областния управител е приета от премиера Борисов.

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