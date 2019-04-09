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Зам.-областният управител на област София подаде оставка

09.04.2019 / 13:07 6

Заместник областният управител на област София Томи Николов подаде оставка пред министър-председателя Бойко Борисов, съобщават от правителствена информационна служба.

В мотивите си към нея Николов посочва медийни публикации и необходимостта от тяхното изясняване. Оставката на зам.-областния управител е приета от премиера Борисов.

 

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Коментари
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ДИВАКА (преди 9 минути)
Рейтинг: 22207 | Одобрение: 5242
КАВАЛЕР СЪМ..ДАВАМ ПЪТ НА ДАМИТЕ..ДЕБИЛКО...ИзплезванеУсмивкаУхилен
0
3
n eXu s (преди 18 минути)
Рейтинг: 20882 | Одобрение: -15208
Ми гушвай го бе, Паразит, какво чакаш?
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
2
1
ДИВАКА (преди 19 минути)
Рейтинг: 22207 | Одобрение: 5242
Я,ОЩЕ ЕДИН..А ЩЕ СПРАТ ДА КРАДЪТ САМО КОГАТО ГУШНАТ БУКЕТЧЕТО..ТОВА Е НАВИК- БОЛЕСТ -КЛЕПТОМАНИЯ ..А ТЯ УМИРА ПОСЛЕДЕНА..
3
2
4udovi6teto (преди 27 минути)
Рейтинг: 6363 | Одобрение: 2968
ГЕРБ се разкапва с всеки изминал ден, вече взе да тече през шевовете и скоро ще почне да вони, но пак ще спечели изборите, защото българският народ просто няма нормална опозиционна алтернатива сред нито една политическа мафия... Всички са крадци, но тия поне сега - когато им лъснаха задниците, ще спрат да крадат. Гняв
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001222017028
Валери Станков
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n eXu s (преди 31 минути)
Рейтинг: 20882 | Одобрение: -15208
Да..... А някои други, като Пончева, не подават оставки, макар да има дела срещу тях.... Морал!
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
3
1
ас (преди 32 минути)
Рейтинг: 4636 | Одобрение: 2091
останали гербажия бес евтин апартамент

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