Зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков: Ще направи всичко възможно, за да не настъпи хаос след приемането на еврото

кадър: Bulgaria ON AIR

"Правителството на Росен Желязков беше едно от най-компетентните правителства, които България е имала, особено в последните години." Това заяви в предаването "Опорни хора" зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.

По думите му кабинетът е изпълнил задачата си България да влезе в Еврозоната.

"За съжаление, очевидно има сили, които в момента, в който България тръгне напред, нещо я дърпа назад", допълни Чолаков пред Bulgaria ON AIR.

Относно оставката на правителството той подчерта: "Бойко Борисов предпочита да отстъпва, такъв му е характерът. Има един проблем - като започнеш да отстъпваш, трябва да знаеш докъде да спреш. Впечатлението, особено в членове на ГЕРБ, е, че понякога се отстъпва повече, отколкото трябва".

КЗК ще може да се справи средносрочно и дългосрочно с надценките и ще направи всичко възможно, за да не настъпи хаос след приемането на еврото. Това посочи още Чолаков.

"Големите търговски вериги са абсолютно наясно със ситуацията и с отговорностите, които имат в хода на приемане на еврото. И си позволявам да предположа, че там няма да има никакви проблеми. Просто на 1 януари цената, която сега е в евро и отдолу в лева, ще бъде обърната и нищо няма да се промени", каза още гостът.

Той сподели, че има проблем с цените в сферата на услугите, където регулацията е трудна и обясни с пример как ще се прилага контрол:

"Ако примерно 5 хиляди фризьорски салона решат да превалутират 1:1 - тоест един лев да стане едно евро, допускам, че 5 хиляди данъчни инспектора ще трябва да се размърдат и да ги посетят".

