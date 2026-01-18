Зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков: Назначаване на Андрей Гюров за служебен министър-председател би било рисково

кадър: Bulgaria ON AIR

Евентуално назначаване на зам.-управителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател би било рисково. Това заяви в предаването "Опорни хора" зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков в отговор на въпрос на Ганиела Ангелова дали има чисто юридически пречки за назначаването му.

"Не е невъзможно някой впоследствие да реши да оспорва този избор пред КС", добави той.

Чолаков коментира и споровете около начина на провеждане на предстоящите избори.

"100-процентовото машинно гласуване беше въведено от 41-ото Народно събрание в нощта на Разпети Петък и аз оттогава имам чувството, че нещо не беше направено, както трябва. Точно на Разпети Петък не се прави нищо. Човек се кае и се моли, а ние решихме тогава радикално да променяме системата на гласуване. И ако забелязвате, оттогава спря да ни върви. Това е мое частно мнение, което може да ви прозвучи ненаучно", каза Чолаков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му преди всички избори започват някакви изменение на Изборния кодекс.

"Факт е, че поне половината от хората си искат хартията. Другата половина, да кажем, искат машините. Според мен беше постигнат консенсус - имахме и двете системи", посочи още той.

Чолаков допълни, че въвеждането на видеоизлъчване е решителна стъпка в посока на прозрачността на изборния процес.

Относно работата на КЗК по сигнали за картелни споразумения, зам.-председателят на Комисията заяви:

"Трудно е да се докаже картел по принцип. Миналата седмица нашата комисия тръгнахме да установяваме картел в областта на болничното хранене и имаме добри очаквания, че той ще бъде установен и доказан".

По думите му е добра тенденция, че започва да се покачва доверието към институциите защото в КЗК се получават неанонимни сигнали от отговорни фактори, включително институции, за евентуални тръжни манипулации.

"И това ни дава много добра надежда, че ще започнем да установяваме и ще работим в тази посока. По-близо сме до установяване на картели", заключи Чолаков.

