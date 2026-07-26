Зам.-председателят на НСИ: Средната заплата нараства

Кадър Нова Тв

Инфлацията в България се забавя, но усещането за поскъпване остава силно. Последните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4%. Това заяви заместник-председателят на НСИ д-р Свилен Колев в ефира на NOVA.

По думите му обаче тенденцията към поскъпване вероятно ще продължи и през юли, макар и с по-бавни темпове. Колев обясни, че усещането за обедняване зависи както от периода, с който се прави сравнението, така и от конкретните стоки и услуги, които потребителите купуват.

„През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година средната работна заплата нараства с близо 13%. Това е дори повече, отколкото е натрупаната инфлация за последните три години, която също е приблизително толкова“, посочи той.

Според заместник-председателя на НСИ най-сериозно поскъпване през последните две години и половина е отчетено при ресторантите, хотелите и услугите по настаняване, където цените са се повишили с между 20 и 30%.

Като причина Колев посочи по-високото търсене, увеличения брой пътувания и по-силната пазарна позиция на доставчиците на услуги. По думите му това позволява на бизнеса да прехвърля нарастващите си разходи върху крайните цени.

При храните обаче последните данни показват по-слаб ценови натиск. През юни цените на храните и безалкохолните напитки са намалели средно с около 2%, а при стоките от малката потребителска кошница спадът е между 2,2% и 2,5%. Основната причина са сезонните плодове и зеленчуци. При доматите, краставиците и тиквичките например са отчетени понижения на цените от около 25–30%.

В същото време редица услуги продължават да поскъпват значително. Сред тях са фризьорските услуги, услугите за лична грижа, ремонтите и поддръжката на жилища и автомобили, както и различни курсове, включително шофьорските. При някои от тях годишното увеличение на цените достига около 20%., пише novini.bg.

Като основна причина за поскъпването Колев посочи ръста на разходите за труд. По думите му именно възнагражденията са един от ключовите фактори за формирането на цените в сектора на услугите. Допълнително влияние оказват по-високите разходи за електроенергия, наеми, горива и поддръжка.

Очакванията са инфлацията през юли отново да се ускори. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топлоснабдяването и горивата. Според Колев развитието на конфликта в Близкия изток също може да окаже влияние върху цените на горивата.

НСИ трябва да публикува предварителните експресни оценки за инфлацията през следващата седмица. По думите на Колев прогнозите са за по-осезаем ценови натиск до края на годината.

Той коментира и влиянието на държавния бюджет върху инфлацията. Според него увеличаването на разходите за възнаграждения може да окаже допълнителен натиск върху цените, докато инвестициите в технологично обновление биха могли да имат обратен ефект.

Колев обърна внимание и на предстоящи промени, които също могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите и тютюневите изделия. По думите му тези мерки също ще окажат влияние върху инфлацията, макар ефектът им да се проявява постепенно.

Редактор "Екип на Петел",

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