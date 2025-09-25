Зам.-председателят на Столичния общински съвет: Има предложение за въвеждане на "червена зона"

Кметът Васил Терзиев внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София.

"В момента говорим за реформа в паркирането, която чака повече от 10 години. Реформа се налага, защото паркирането в централната градска част става невъзможно. В периферните части на "синята зона" запълняемостта е 80-90%", каза зам.-председателят на Столичния общински съвет и съпредседател на коалиция "Синя България" проф. Вили Лилков в предаването "Денят ON AIR".

"Обикновено при такава ситуация експертите казват, че трябва да се правят промени, реформи. И не само за цените. Очакванията и от идеите, внесени от кмета, за разглеждане в Общинския съвет, а цените са само една част от тези идеи, и това, което предлагат колегите от "Спаси София" - ние ще срещнем всички идеи и ще започнем да говорим за реформа в паркирането. Справедливостта е една от целите на всяка реформа", подчерта проф. Лилков пред Bulgaria ON AIR.

"Дължината на автомобилната верига е много по-голяма от уличната мрежа. За да има паркинги, трябва да има пари. Кой ще даде тези пари? Не е ли по-добре да привлечем частни инвеститори, които да изграждат паркинги, а да насочим парите в други дейности по паркирането? Това е сложен въпрос. Има идеи за разширяване на "синята зона", тя в момента е доста натоварена. Предлага се да се разшири", обясни председателят на СОС, като допълни, че има предложение за въвеждане на "червена зона".

Той напомни, че има и идея за рязко разширяване на "зелената зона", тъй като много от хората в кварталите, в които няма такава зона, искат да има.

"Голям е проблемът със служебния абонамент. С него се прекалява. Дават се много места за служебен абонамент, които блокират определени части от улици. Плащат около 1500 лв. Идеята е да се вдигне рязко цената на служебния абонамент и да се намали броят на местата", уточни проф. Лилков.

Той изтъкна, че цената от 2 лв. за "синята зона" и от 1 лев за "зелената зона" не е променяна от 2012 г.

