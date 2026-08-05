Зам.-ректорът на Академията на МВР: Фентанилът не е дизайнерска дрога

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Фентанилът е опиоид, а не дизайнерска дрога, като разпространението му все по-често се осъществява чрез съвременните дигитални платформи. Това става ясно от думите на заместник-ректора на Академията на МВР Илин Савов, който коментира актуалните заплахи пред националната сигурност в сряда, съобщават от bTV.

Според експерта наркоразпространението в световен мащаб се трансформира бързо, използвайки възможностите на дигиталната криминална икономика.

„В момента наркоразпространението в целия свят е огромен проблем, тъй като дигиталната криминална икономика се подсилва с този сегмент - така наречената „платформена престъпност“ , посочи Савов.

Той обясни, че престъпните групи използват социалните мрежи и мобилните приложения за пласиране на наркотични вещества, а финансовите следи се прикриват чрез криптопортфейли. Те служат както за замаскиране на доходите, така и за пране на пари, които впоследствие финансират разширено производство на дрога.

България изостава с близо две десетилетия по отношение на уличния наркотрафик, отбеляза Савов, но подчерта, че през последните месеци се наблюдава усъвършенстване на процесите за разкриване на престъпления от страна на органите на реда. Относно самия фентанил той е категоричен: „Това е опиоид, който се използва, за да увлича незнаещите хора и да им доставя удоволствие на определено ниво. Дизайнерската дрога е съвсем друг вид наркотици“.

Успоредно с борбата срещу тежките наркотици, на дневен ред стои и проблемът с райския газ. Савов приветства скорошните действия на полицията, при които са задържани голямо количество флакони, пише dunavmost.com.

„Поздравления за колегите, които са разкрили пратката с 3200 флакона райски газ, тъй като спасяват бъдещето на България - нашите деца“, заяви заместник-ректорът. Той допълни, че превенцията изисква общи усилия от страна на държавата, училищата и родителите.

Помолен да коментира инцидента с италиански граждани в курорта Банско, Савов призова към търпение до приключване на работата на разследващите. „Има данни, че въпросните младежи са извършвали и други непристойни действия. Предлагам на всички български граждани да изчакат приключването на цялостното разследване, след което да направим изводите. Прибързаното говорене създава напрежение и стрес“, уточни експертът.

Дигиталната среда генерира и директни заплахи за държавния апарат. По повод разкритите дългогодишни хакерски атаки срещу държавната администрация от страна на Министерството на иновациите, Савов отбеляза, че това развитие не го изненадва.

„Продължителното дигитално проникване е вид операция, при която тепърва ще бъде изяснено по какъв начин е извършена и каква е крайната цел. Дали е разузнавателна мисия, дали е пробив от дигитални организирани престъпни групи или има участие на служители - това са неща, които тепърва ще станат ясни“, обясни той.

В заключение Илин Савов предупреди, че изкуственият интелект се превръща в ускорител на дигиталната престъпност, което налага спешно и масово обучение на държавната администрация от доказани специалисти в сектора за сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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