Зам.-шефът на Агенция "Митници": Расте броят на наркотиците, купувани онлайн и предназначени за непълнолетни

Кадър БНТ

Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и насочени към деца и младежи, засичат служителите на Агенция „Митници“.

Това съобщи заместник-директорът на агенцията Стефан Бакалов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите му основен приоритет в борбата с наркотрафика остават продуктите, предназначени за непълнолетни – бонбони, близалки, вейпове и други изделия, съдържащи наркотични вещества. Особено тревожни са случаите с близалки, съдържащи опиати, които се предлагат онлайн на цени между 100 и 300 евро.

Бакалов предупреди, че синтетичните опиоиди продължават да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на младите хора. Според него през последните две години фентанилът все по-силно доминира на пазара както в България, така и в Европейския съюз, пише novini.bg.

„За нас основен акцент остават наркотичните вещества, предназначени за децата – бонбони, вейпове, близалки, както и синтетичните опиоиди, които са смъртоносни“, подчерта той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!