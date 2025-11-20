"Замърсителят плаща" върви към ново отлагане

Пекселс

"Най-вероятно въвеждането на принципа "замърсителят плаща“ ще бъде отсрочено за края на 2026 година и това е записано и в проектобюджета за следващата година". Това каза в пловдивското село Бенковски министърът на околната среда и водите Манол Генов. Той обаче припомни, че заради многократното отлагане, срещу България има задействана наказателна процедура от Европейската комисия. От програма "Околна среда“ сме финансирали Сдружението на общините, което все още разработва модели за сметосъбиране“, припомни той.

Министърът участва в откриването на пилотно съоръжение за доълнително пречистване на отпадни води. Манол Генов обясни, че така нареченото четвъртично пречистване от хормони, антибиотици, пестициди и други микрозамърсители е нов евростандарт, въведен от началото на тази година, предаде БНР.

"Нашето законодателство много скоро ще бъде транспонирано в тази посока“, добави той. "Все още обаче наш приоритет остава да оборудваме пречиствателните станции за до 10 000 жители“, каза още Манол Генов.

Професор Петър Манделиев от Техническия университет в Цюрих, който е ръководител на екипа, работил по съоръжението, обясни, че става дума за прототип. "Самото съоръжение е много скъпо“, добави той. Основният елемент в него е активен въглен, получен при пиролиза на чиста биомаса.

"В момента в България няма производител на такъв активен въглен и ние внесохме от Германия този, който използваме тук“, каза още проф. Манделиев.

