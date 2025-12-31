Заменят лева с евро в баницата

Кадри: bTV, Булфото

Един от важните моменти в навечерието на Новата година е приготвянето на баницата с късмети, а в някои баници има и паричка. В навечерието на 2026 година дори и в кухнята въпросът е - лев или евро?

Тайната на новогодишната баница в семейството на Йоанна - домашни дърпани кори и любов. Йоанна избира и най-голямата монета от 2 евро, за да е най-голям късметът на този, при когото ще се падне.

Много хора пък избраха да си вземат баница от пекарна. На някои места я предлагат само с късмети. А на други - с лев или евро, според предпочитанията на клиента.

Проверката на bTV показа, че някои пекарни предлагат баница само с лев, а в други еврото е предпочитано сред купувачите.

Символът обаче не е във валутата, а в наричането.

„Мислим за бъдещето с добро очакване, каквото и да сложим в хляба. И знаете ли какво казват старите домакини - паричката трябва да отиде при този, който има най-много надежда. Понякога децата, получаващи монетата, не знаят - но се радват, че са избрани. И това е българската психология: ние желаем доброто на най-важните за нас хора“, обясни социалният психолог Пламен Димитров.

