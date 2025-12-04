Замеряха с тоалетна хартия, стотинки и яйца сградата на МВР

Снимки: Булфото

Участници в протеста пред МВР хвърляха тоалетна хартия, стотинки и яйца по сградата на министерството.

Протестиращите скандират призиви за оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и „Мафия“.

Част от тях се опитаха да избутат полицаите и отправяха обиди, предава БТА.

Протестът е организиран от Гражданска инициатива БОЕЦ и подкрепен от партия „Продължаваме промяната“.

„Митов трябва да си подаде оставката, защото има лична отговорност. Той трябва си ходи, защото след оставката на правителството не можем да позволим той да пази легитимността на изборите“, каза малко по-рано Георги Георгиев от БОЕЦ пред протестиращите. Той призова недоволните да блокират парламента по време на дебата и гласуването на следващия вот на недоверие.

