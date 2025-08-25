Замесиха принцеса Даяна в нещо немислимо

Кадър Уикипедия Nick Parfjonov

Гилейн Максуел, осъдената партньорка на педофила Джефри Епстийн, хвърли ново скандално твърдение от затвора, замесвайки името на покойната принцеса Даяна. По време на скорошно изслушване Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заяви, че Епстийн е искал да се срещне с принцесата на Уелс, пише Блиц.

Твърденията идват в момент, когато Максуел търси помилване от президента Доналд Тръмп, което предизвика вълна от спекулации относно мотивите ѝ. Според нея Епстийн е имал влиятелни приятели в Лондон, включително близка довереница на Даяна, която е съдействала за осъществяването на контакт.

Осъдената посочи конкретно име – Роза Монктън, една от най-близките приятелки на принцесата. „Казваше се Роза Монктън. А съпругът на Роза, Доминик Лоусън, е известен журналист“, заяви Максуел, цитирана от Daily Mail. В напрегнатия разговор тя добави: „Не знам дали е седял на една маса с Даяна или се е срещнал с Даяна. Не знам, но това, струва ми се, беше организирано от Роза“.

Думите ѝ обаче бързо бяха поставени под сериозно съмнение. Критици веднага посочиха огромно несъответствие във времевата рамка на разказа. Максуел изглежда говори за събития, случили се в началото на 2000-те години, което е невъзможно, тъй като принцеса Даяна загина трагично в автомобилна катастрофа на 31 август 1997 г.

Това разминаване поставя под въпрос достоверността на цялото твърдение. Интервюто с Максуел беше провокирано от публикуването на съдебни преписи, свързани с делото срещу Епстийн, и разпали отново дебата за кръга от влиятелни личности, свързани с покойния финансист. Въпреки това, твърденията ѝ за принцеса Даяна остават недоказани и са посрещнати с огромен скептицизъм.

