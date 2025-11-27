Заместничката на Коцев: Чакаме го в общината

кадри bTV, Булфото

редактор Веселин Златков

Съдът във Варна постанови мярка за неотклонение гаранция от 200 000 лева на кметът на Варна Благомир Коцев, предаде bTV. Така той напуска ареста след почти 6 месеца зад решетките заради разследване за корупция.

Един от доводите на защитата пред съда е, че съпругата му е диагностицирана с тежко заболяване и трябва да замине на лечение в Германия. Така на Коцев се налага да се грижи за децата им.

Заместничката на Коцев Снежана Апостолова, която изпълнява функциите му в момента, коментира, че се очаква не само кметът да се върне при семейството си, а и на работа в общината.

