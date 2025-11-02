Заместник-директор наказа Преслава да настръхне в „Пееш или лъжеш“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Заместник-директор накара Преслава да настръхне. Това се случи на сцената на „Пееш или лъжеш“. Въпреки, че минути по-рано той бе спасен от Андрей, който използва за първи път златния шалтер, поп-иконата реши да го премахне от съревнованието, но когато той запя всички ахнаха.

Аз си мислех, че е оперен певец! Няма ли да запее опера, пожела тя и той изпълни част от ария.

Това изпълнение накара и Преслава, и Рачков, и всички да настръхнат.

Брилянтният глас е на Георги Пеев, който е на 32 години от Бургас. Живее в София. Заместник-директор е на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. Солист е в спектакъла „Нощ на звездите“. В момента работи по първата си самостоятелна дебютна песен „Остани“.

