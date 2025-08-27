реклама

Заместник-кметът на Пловдив изненадващо подаде оставка

27.08.2025

Заместник-кметът с ресори европейски политики и образование Владимир Темелков подаде оставка. 

Той е внесъл молбата си днес в деловодството на Община Пловдив, но в нея не е посочил мотив, информира БНР.

Кметът Костадин Димитров не е приел оставката на Владимир Темелков.

Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител.

До този момент Владимир Темелков не е открит за коментар.

 

