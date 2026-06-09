реклама

Заместник-кметът на Варна Илия Коев е освободен от длъжност

09.06.2026 / 13:28 0

Снимка Община Варна

Със своя заповед днес Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев. 

Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Той също така ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“.

Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама