Заместник-кметът на Варна Илия Коев е освободен от длъжност
Снимка Община Варна
Със своя заповед днес Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев.
Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Той също така ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“.
Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет, съобщи Пресцентър на Община Варна.
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