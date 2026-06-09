Заместник-кметът на Варна Илия Коев е освободен от длъжност

Снимка Община Варна

Със своя заповед днес Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев.

Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Той също така ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“.

Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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