Заместник-кметовете на Община Варна са разпределени в нови ресори

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Заместник-кметове на Община Варна имат нови ресори, информираха от общинския пресцентър. София Колева поема ръководството на дирекция "Спорт" и общинско предприятие "Спорт – Варна". В нейния ресор остават и дирекциите "Образование и младежки дейности", "Култура и духовно развитие" и "Европейски и национални оперативни програми".

Към ресора на заместник-кмета Снежана Апостолова са дирекция "Превенции" и общинско предприятие "Зоопарк – Спасителен център". Тя отговаря и за дирекциите "Туризъм", "Социални дейности", "Здравеопазване" и "Управление на собствеността", както и за дейностите "Туристически информационен център", "Хранителен комплекс", "Общински приют за безстопанствени кучета", звено "Контрол и регистрация" и ОП "Комплекс за детско хранене", предаде Радио Варна.

Заместник-кметът с ресор дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" Димитър Кирчев ще отговаря и за общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона".

На пряко подчинение на кмета на Община Варна Благомир Коцев са ключови дейности от управлението на града, свързани със сигурността, строителния контрол и сметопочистването. Това включва дирекция "Управление на сигурността и контрол по обществения ред" и дирекция "Екология и опазване на околната среда".

Редактор "Екип на Петел",

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