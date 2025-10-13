Заместник-министърът на финансите разкри вдигат ли се данъците

Редактор: Недко Петров

Зам.-министърът на финансите обяви, че никой в правителството не е обсъждал вдигане на данъците. Личното мнение на Методи Методиев също е подобно. Той смята, че че при една разумна фискална политика няма да има промяна в данъците.

Методиев разкри още, че Министерство на финансите е в процес на разработка на своята макроикономическа прогноза на инфлацията.

Това, което може да се каже към този момент, е, че няма да има сериозни сериозни катаклизми и сериозни изменения на базата на прогнозата.

Очкаванията след влизането на еврото са за средна инфлация около 3,5 до 3,6% , като тя да тръгне надолу.

Оттук нататък ще има един лек едно леко повишение, но то няма да бъде драматично по отношение на администрацията за следващата година, уточни Методиев.

Последният е категоричен, че инфлацията и дефицита няма да причинят каквито и да е било трусове, за каквито икономисти алармират.

Занапред нашата политика трябва да продължи да бъде такава за хората, както беше през последните 15 години. А именно, трябва да бъде една консервативна политика, така че да може да задържим дефицита в рамките на 3%, защо не и средносрочно да го намалим. Аз смятам, че фискалната рамка може да се запази устойчива и без да се вдигат данъци, каза още в „Пресечна точка“ Методиев.

