Замунда падна

Zamunda.net, един от най-популярните торент сайтове у нас, е недостъпен в момента. Проблемът е възникнал още вчера, като и към момента потребителите все още не могат да заредят страницата, предаде Дарик.

При опит за достъп до сайта се появява съобщение "Temporary data center outage. We are working on restoring service. Zamunda.NET & Zamunda.CH".

85% от трафика към Zamunda е от България. Домейнът често е в Топ 10 на най-посещавани сайтове у нас.

Към момента няма официална информация за причините за срива и за това кога сайтът може да бъде възстановен. Алтернативният домейн Zamunda.SE все още обаче работи нормално. Нарушаването на авторското право и сродните му права е забранено, но все още много потребители използват такъв вид торент платформи.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!