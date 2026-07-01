Запалени батерии или флакони вероятно са причинили пожара до Банкя

Снимка Булфото

Предполагаемите причини за пожара в завод на „Екобулпак“ са батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателната причина ще бъде установена от компетентните органи след приключване на огледите и проверките, съобщиха от дружеството.

Пожарът е локализиран в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки - в началната част на инсталацията, но се е разпространил и към други части на инсталацията. Няма опасност от по-голямо разпространение, уверяват от „Екобулпак“.

Горят отпадъци от пластмаса и хартия. Всички работници и служители са своевременно евакуирани, няма пострадали.

След приключване на действията ще бъде извършена оценка на щетите и ще бъдат набелязани необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

На този етап не може да бъде дадена точна оценка как инцидентът ще се отрази на системата за разделно събиране на отпадъци в обслужваните от фирмата райони на Столичната община. Това ще стане възможно след установяване на щетите и определяне на сроковете за възстановяване на дейността, добавят от фирмата, пише novini.bg.

Сигналът за пожара е получен в 16:30 ч. От пожарната са установили, че горят две халета за преработка на пластмаса.

Няма опасност за хората, казаха от Столична община. От Общината допълниха, че по мнението на пожарникарите пожарът ще бъде овладян тази нощ. Мобилна станция за изследване на качеството на въздуха ще остане на място, а от утре сутринта от общината ще започнат да разпространяват информация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!