"Запали дрехата на майка ми, тя почина в болницата": Жители на Бухово на протест срещу агресивен съсед

Жителите на Бухово излизат на протест този петък заради свой съсед, за когото твърдят, че години наред тормози квартала. По думите им мъжът е диагностициран с параноидна шизофрения, но няма кой да се грижи за него. Така съседите стават жертва на проявите му на агресия.

Хората разказват, че живеят в постоянен страх – не смеят да излизат сами, чуват шумове по нощите, а на гробищния парк, намиращ се срещу блока, мъжът чупи паметници и плаши възрастни хора. Някои твърдят, че са били директно нападани.

Преди два месеца възрастна жена от квартала почина от тежки изгаряния, след като мъжът подпалил дрехите ѝ. Делото срещу него беше прекратено заради невменяемост и той отново е на свобода.

„Майка ми излиза навън, той ѝ иска огънче, след което я запалва. Тя се опита да загаси огъня, но в паниката не успява и има 35% изгаряния. Майка ми почина след две седмици от раните си в болницата, а него го пуснаха на свобода“, разказва пред бТВ синът на починалата.

Други споделиха, че са го виждали да се разхожда с нож.

Кметът на Бухово обясни, че до институциите са подавани многократни сигнали – до полицията, прокуратурата и столичната община. По данни на МВР, от 2020 г. досега мъжът е задържан седем пъти, а срещу него има 19 сигнала за кражби, посегателства и дори убийство.

Жителите настояват институциите да вземат мерки и да осигурят задължително лечение. В петък протестът им ще бъде в центъра на Бухово.

