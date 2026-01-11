Запали се хотел във Варна

илюстрация: Булфото

Пожар е лумнал и в хотел във Варна. В сградата нямало хора, защото била в процес на реновиране.

Общо 51 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 114 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При инцидент е пострадал един човек.

В областния противопожарен център в Силистра през нощта срещу събота е получен сигнал за горяща постройка в града. Пожарът е ликвидиран от два пожарни автомобила, като при пристигане на адреса е установено, че гори гараж, който е долепен за къща. Пострадал е мъж на 51 г. с изгаряне по лявата ръка, получено при опит да гаси. Той е откаран за до болницата в Силистра за лечение.

В 09:21 ч. в събота във варненско звено на противопожарната служба е получен сигнал пожар в хотел в града. Хотелът се реновира и е неработещ. Пожарът е погасен от два пожарни автомобила.

В 18:43 ч. същият ден в РДПБЗН-Русе е получен сигнал за пожар в къща в с. Николово, общ. Русе. Пожарът е изгасен от пет пожарни автомобила.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 10 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 32 пожара.

Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.

