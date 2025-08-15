Запали се влак с осем цистерни край наше село

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Влак с осем цистерни гори в момента до село Пасъчево в община Симеоновград.

Композицията е от 34 вагона с два локомотива, съобщи инж. Бойчо Скробански.

Произшествието е следствие на дерайлиране и от дерайлирането се самозапалва влака, след което пожара вероятно се е разраснал, допълни Скробански.

Той пътува към мястото на инцидента, за да разбере какви са причините за запалването.

Фирмата, която използва композицията, е железопътно предприятие за превоз на товарни превози, лицензирано и сертифицирано, което има право да извършва превози по националната железопътна мрежа. Превозва горива от гара Варна за гара Белозем, добави за БТВ Скробански.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!