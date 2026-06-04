Запалиха две коли на един собственик във Варна

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В рамките на няколко дни са получени сигнали през телефон 112 за две горящи моторни превозни средства, на един същ и собственик. Бързата реакция и незабавните действия на униформените служители от отдел „Криминална полиция“ и Трето РУ са довели до установяване на извършителят на палежите.

Срещу него вече е образувано досъдебно производство. Мъжът на 40-годишна възраст, варненец, известен на МВР е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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