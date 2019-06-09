Запалиха колата на активист срещу застрояването на пловдивски парк

Снимка: Булфото, архив

Среднощен пожар унищожи напълно лек автомобил "Мазда" в Пловдив, пише novini.bg.

Колата е пламнала в 01.30 ч. през нощта на кръстовището на улиците "Луда Яна" и "Полковник Сава Муткуров" в квартал "Кършияка". Автомобилът е собственост на активно протестиращ срещу застрояването на парка край хотел "Санкт Петербург".

Пред Радио Пловдив той заяви, че според него се касае за умишлен палеж, тъй като е видял двама души, които хвърлят бутилка със запалителна смес върху колата му.

Нито собственикът, пожелал анонимност, нито семейството му са получавали заплахи досега.

За случая е уведомена полицията, извършителите се издирват.

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