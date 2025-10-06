Запалиха линейка в Казанлък

Булфото

На 4 октомври, в 09:30 ч., в Районното управление на Казанлък е получен сигнал, че гори линейка, собственост на здравно заведение, паркирана на паркинг пред Спешното отделение на града. Автомобилът е изгасен от служители на здравното заведение, съобщиха от полицията.

На място е установено, че в резултат на пожара е обгорял преден капак, пластмасова кора под капака, деформирано е арматурно табло на автомобила и се е счупило предно панорамно стъкло.

Извършен е оглед на местопроизшествието.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители като извършител на деянието е установен 55-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

