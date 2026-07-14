Запалиха луксозен "Мерцедес" пред блок в Благоевград
Кадър Ютуб, Пиринско.ком
Нощен екшън в Благоевград! Луксозен автомобил изгоря при умишлен палеж
Истински екшън се разигра тази нощ в Благоевград, след като маскиран мъж подпали луксозен автомобил „Мерцедес“, паркиран пред жилищна сграда на ул. „Полковник Дрангов“, предаде pirinsko.com.
Инцидентът е станал малко след 4:00 часа. По първоначална информация неизвестният извършител залял автомобила със запалителна течност и го подпалил, след което избягал от мястото.
На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и полицията. Огънят е бил овладян, но по автомобила са нанесени сериозни материални щети. Започнат е оглед, а криминалисти преглеждат записи от охранителни камери в района и работят по установяване на извършителя.
Пред разследващите собственикът на автомобила заявил, че има съмнения относно евентуалната съпричастност на баща и син, известни в Югозапада с прозвището на екзотична карибска държава. Към момента няма официална информация от полицията, че срещу конкретни лица са повдигнати обвинения или че подозренията са потвърдени.
По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се изясняват мотивите за палежа и всички факти около инцидента.