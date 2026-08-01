Запалил се метан е най-вероятната причина за пожара край Кюстендил
Кадър Фейсбук, С. Атанасов
Запалил се заради високите температури метан е най-вероятната причина за пожара на закритото сметище край кюстендилското село Радловци.
Това съобщиха от общината в Кюстендил.
Най-вероятно се е запалил метан от високите температури. От там е тръгнал пожарът.
Огънят е далече от селото. Наблизо обаче пуснатата в началото на тази година сепарираща инсталация за преработка на отпадъци, но тя не е засегната.
На терена ще останат дежурни екипи за наблюдение, каза експертът по управление при кризи към общината Ивайло Челъков:
"Каквото може действаме тука. Всичката налична техника на "Чистотата", пожарната, доброволци сме тука. Предполагам, че до 20 часа ще затихне вече".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!