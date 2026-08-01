Запалил се метан е най-вероятната причина за пожара край Кюстендил

Кадър Фейсбук, С. Атанасов

Запалил се заради високите температури метан е най-вероятната причина за пожара на закритото сметище край кюстендилското село Радловци.

Това съобщиха от общината в Кюстендил.

Най-вероятно се е запалил метан от високите температури. От там е тръгнал пожарът.

Огънят е далече от селото. Наблизо обаче пуснатата в началото на тази година сепарираща инсталация за преработка на отпадъци, но тя не е засегната.

На терена ще останат дежурни екипи за наблюдение, каза експертът по управление при кризи към общината Ивайло Челъков:

"Каквото може действаме тука. Всичката налична техника на "Чистотата", пожарната, доброволци сме тука. Предполагам, че до 20 часа ще затихне вече".



Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!