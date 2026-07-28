Заплаха с пистолет и счупено гише. Коя е жената, опитала да обере аптека в Ямбол?

Стопкадър бТВ

На 24 юли вечерта 38-годишна жена бе задържана от служители на МВР - Ямбол след неуспешен опит за въоръжен грабеж в местна аптека, при който нападателката разби с газов пистолет преградното стъкло на касата, съобщават от bTV.

Инцидентът се разиграва около 18:00 часа в обект, намиращ се на една от централните улици в града. По време на нападението жената не е била маскирана, а в аптеката не е имало клиенти. Извършителката се е насочила към служителката и е поискала наличните пари, възлизащи на около 300 евро.

"Може да се каже, че това е класически случай на опит за грабеж. Около 18:00 часа тя влиза в аптека на една от централните улици в града. Приближава се до гишето, където е служителката на аптеката. Първоначално с по-спокоен тон заявява, че това е обир, и иска парите от оборота. Получава отказ, след което вече с по-агресивен тон отново заявява, че това е обир и иска парите от оборота. В този момент посяга да вземе телефона на служителката, но не успява. След като отново получава отказ, бърка в дамската си чанта и изважда малък пистолет, който впоследствие е установен като газов", обяснява ръководителят на Окръжна прокуратура - Ямбол Дойчин Дойчев.

След като фармацевтът категорично отказва да предаде оборота, ситуацията ескалира.

"Жената насочва пистолета към служителката на аптеката, започва да го размахва и вече с по-висок, заплашителен тон отново настоява за парите от оборота. След като за пореден път получава отказ, в яда си започва да удря с пистолета по преградното стъкло на гишето, което се счупва", допълва прокурорът.

Въпреки стресовата ситуация, служителката запазва самообладание и тръгва към нападателката. Изненадана от реакцията, въоръжената жена напуска обекта. Сигналът е подаден незабавно на телефон 112. Полицейските екипи бързо установяват самоличността на извършителката и я задържат в дома ѝ. Тя прави пълни самопризнания и посочва аптеката, която е опитала да ограби. Оръжието, използвано при престъплението, е закупено легално от магазин, пише dunavmost.com.

Задържаната е с богато криминално минало, многократно осъждана за кражби и унищожаване на имущество. През февруари тази година тя е излязла от затвора, след като е изтърпяла първата си ефективна присъда от две години и половина.

Към момента нападателката е задържана за 72 часа. Повдигнато ѝ е обвинение за опит за грабеж чрез заплаха с пистолет при условията на опасен рецидив. Според закона, предвиденото наказание за това квалифицирано престъпление е лишаване от свобода от 5 до 15 години, като според прокуратурата вероятността жената да се върне зад решетките е голяма.

Редактор "Екип на Петел",

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