Заплаха срещу самолет блокира летището във Вашингтон

Блокираха въздушния трафик на Националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон.

Заповедта е издадена от Федералната авиационна администрация заради "проблем със сигурността", съобщава "Ройтерс".

Сайтът за проследяване на полети FlightRadar24 посочва, че причината е била непотвърдена заплаха срещу самолет на United Airlines, който е бил преместен далеч от други самолети на летището.

Нито Федералната авиационна администрация, нито United към момента са дали коментар по случая, информира Нова телевизия.

