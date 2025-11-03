Заплашиха играч от Висшата лига на Англия с пистолет

Снимка: Пиксабей

Футболен агент е арестуван, след като е заплашил играч от Висшата лига с пистолет, съобщи BBC.

Играчът, който е на около 20 години, но не може да бъде идентифициран законно, е бил заплашен в Лондон на 6 септември при инцидент късно през нощта, докато е бил с приятел.

The Sun съобщи, че 31-годишният обвиняем, също неназован, е бил арестуван два дни по-късно и освободен под гаранция на 9 септември, при условие че не е имало контакт с играча.

Няма съобщения за пострадали при инцидента.

От Ройтерс са се обърнали към полицията за коментар, но все още няма отговор.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!