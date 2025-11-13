Заплашиха мъж и жена с пистолет в Русе
13.11.2025 / 12:50 0
Снимка: Пиксабей
48-годишен заплаши с газов пистолет мъж и жена в Русе, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 12 ноември пред адрес в жк. „Хъшове“ е възникнал конфликт между трима души, посочва Дарик.
Той е насочил срещу тях оръжието.
За случая е уведомен дежурен прокурор и работата по него продължава.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!