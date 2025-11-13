Заплашиха мъж и жена с пистолет в Русе

Снимка: Пиксабей

48-годишен заплаши с газов пистолет мъж и жена в Русе, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 12 ноември пред адрес в жк. „Хъшове“ е възникнал конфликт между трима души, посочва Дарик.

Той е насочил срещу тях оръжието.

За случая е уведомен дежурен прокурор и работата по него продължава.

