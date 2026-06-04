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Заплашиха с бомби църква и летището във Варна

04.06.2026 / 13:32 0

снимка: Фейсбук, ОДМВР

До момента има подадени четири злоумишлени сигнали във Варна. На този етап тече проверка, като няма установено потвърждение за заплахите, съобщават от ОДМВР в областния град.

По данни на полицията сигналите са подадени на електронните пощи. Обектите са - учебни заведения, православен храм и летището.

Към момента все още няма установени злонамерени заплахи, посочват от ОДМВР.

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