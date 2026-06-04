Заплашиха с бомби църква и летището във Варна
снимка: Фейсбук, ОДМВР
До момента има подадени четири злоумишлени сигнали във Варна. На този етап тече проверка, като няма установено потвърждение за заплахите, съобщават от ОДМВР в областния град.
По данни на полицията сигналите са подадени на електронните пощи. Обектите са - учебни заведения, православен храм и летището.
Към момента все още няма установени злонамерени заплахи, посочват от ОДМВР.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!