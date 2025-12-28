Заплашиха с убийство бащата на Сияна
Булфото
Заплашват с убийство бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа край плевенското село Телиш. Тази смразяваща информация бе разпространена лично от Николай Попов.
Той поясни, че първо е бил сплашван "през познати", а после директно, предаде Блиц.
"Това е престъпление", заяви Попов, който показа и ужасяващи скрийншоти на заплахите, които са отправяни към него от онлайн потребител с името Angela Zahriev.
Ето какво още написа той в личния си фейсбук профил:
"Когато троловете не помагат, започва сплашването.
Първо „през познати“. После директно.
Вече получавам заплахи за убийство.
Не за първи път.
Това не е мнение, не е спор и не е „онлайн шум“.
Това е престъпление.
Заплахите не ме плашат, но ясно показват едно - че натискът не е случаен и че някой се страхува от истината, която излиза наяве. Когато аргументите свършат, идват заплахите.
Няма да млъкна.
Няма да се скрия.
И няма да спра.
Защото когато започнат да заплашват с живот, значи вече си ударил в самата сърцевина на проблема", написа Попов.
