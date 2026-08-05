Заплашват с блокада на пътя София–Варна след поредната тежка катастрофа край Търговище

кадър: Нова тв

Жители на Търговище заплашват да затворят главния път София–Варна, ако не бъдат взети спешни мерки срещу тежките катастрофи в региона. Повод за недоволството стана поредният тежък инцидент край местността „Момина чешма“ миналия месец, при който загина един човек, а няколко други бяха ранени. Хората настояват за конкретни мерки за ограничаване на скоростта и предотвратяване на нови трагедии.

Опасният пътен участък е част от главния път София–Варна преди прохода „Боаза“. По данни на областната администрация ежедневно около 350 автомобила нарушават забраната за ляв завой, което създава сериозна предпоставка за катастрофи. Сред честите нарушения в отсечката е и превишената скорост, предаде Нова телевизия.

Живеещите в района на вилната зона са протестирали многократно с искане за спешни мерки за обезопасяване на пътния участък при местността „Момина чешма“ на главния път София–Варна.

"Да се промени осевата линия - от непрекъсната да стане прекъсната, да се сложат обратно табелите, които бяха преди тук - вход и изход към вилните зони. Да се премести спирката на градския транспорт на място, където пешеходците да могат да слизат и да вървят към вилната зона, а не да се движат по шосето. Вече има трети смъртен случай тук, на това място. Спирката стои на същото място, осевата линия продължава да е непрекъсната, а оттам глобяват всички шофьори, защото не можем да отидем до Омуртаг, да обърнем и да се приберем в града", заяви Мария Ангелова, живуща във вилната зона.

"Когато слезем от автобуса, трябва да се движим по платното, за да завием към вилната зона. Също и от другата страна хората пресичат пътя и отново вървят по платното, за да стигнат до вилните зони. За нас това е изключително опасно", посочва друга живуща във вилната зона Фатме Хюсеинова.

"Претенциите ни са тук да бъде изградено кръгово движение, за да могат хората отляво и отдясно, в двете посоки, да преминават безопасно през кръстовището. Има възможност, платното е достатъчно широко. Въпросът е институциите да се задвижат", заяви Йордан Йорданов, който също е живущ във вилната зона.

От областната администрация са убедени, че могат да бъдат намерени, макар и временни, решения за опасния участък. "Направихме работни срещи с АПИ, Районното пътно управление, КАТ, ДАИ - всички институции са ангажирани. Но де факто се получава така, че се казва: „Това не може да стане, това не може да стане, това не може да стане“. Може да стане. Има възможност да се решават нещата с по-гъвкави и по-бързи решения, защото хората не могат да чакат. Напрежението наистина става сериозно по пътя, особено през летния сезон", обясни инженер Илко Илиев, областен управител на Област Търговище.

Тези временни мерки ще бъдат наблюдавани в рамките на два или три месеца. След като се установи, че работят, тогава ще бъдат предприети действия за превръщането им в постоянни. Докато чакаме да бъде изградено четирилентовото платно, ще минат много правителства, много хора могат да загинат и ще възникнат още много проблеми.

"Сега се виждат полицаи и колите карат бавно, но когато ги няма униформените - ако не карат със 200 км/ч, ще е лъжа. Когато се наканим да минем оттук с внучетата, чакаме по половин час, за да пресечем", обясни Васвие Шабанова, живуща във вилната зона.

"Писали сме отново до АПИ, Областното пътно управление, кмета и Областната администрация в Търговище с въпрос какво ще бъде предприето и да ни дадат срок, в който ще бъдат извършени тези промени", уточнява Мария Ангелова, която също живее във вилната зона.

Живеещите в района на вилната зона са категорични, че ако не бъдат предприети мерки за обезопасяване на участъка, ще излязат на нов протест и заплашват да затворят главния път София-Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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