Заплата до 3100 лв. за работа в магазин в Самоков – ето кой търси хора!

Жителите на Самоков и региона, които искат да започнат новата година с по-добро възнаграждение, имат нов повод да погледнат местните обяви: в града се търсят хора за позиции с впечатляващи заплати – включително до 3100 лв. бруто. Затова новината, че магазинът на Lidl на бул. „Искър“ 2 разширява екипа си, буди интерес. Там откриват няколко позиции – чети по-долу или разгледай обявите директно тук .

Колко дават за работа на каса?

Най-търсената позиция е касиер-продавач , а брутните заплати са обявени ясно, с увеличение още през първите години. Има варианти за пълен и непълен работен ден, което дава възможност да се работи като основна или като допълнителна работа.

За 40 ч. седмично: 1850 лв. → 2050 лв. → 2200 лв. Виж повече тук .

За 30 ч./седмично: 1390 лв. → 1540 лв. → 1650 лв. Виж повече тук .

За 20 ч./седмично: 980 лв. → 1050 лв. → 1165 лв. Виж повече тук .



Работата е динамична и включва не само обслужване на клиенти на касата, но и подредба на стоките, поддържане на свежестта и дори печене на пресни хлебни изделия – нещо, което много местни посочват като плюс, защото денят минава по-бързо.

Търси се и зам.-мениджър на филиала

Освен касиери, магазинът търси и заместник-мениджър – позиция със стартова брутна заплата 3100 лв. Според информацията, това е работа за хора, които умеят да организират екип, да поемат отговорност и да поддържат ред и процеси в магазина. Тук е заложено и повече обучение, включително програма за лидерски умения. В обявата се казва, че предишният опит не е задължителен, но е плюс.

Повече информация за обявата виж тук .

Какво получават служителите?

Според описанието в обявите, хората и на двете позиция получават доста бонуси:

Ваучери за храна (до 200 лв./месец)

Допълнително здравно осигуряване

Multisport карта

Платено въвеждащо обучение

Бонус при раждане на дете

Допълнителен отпуск за рожден ден

Бонус 12 лв./ден при работа в друго населено място (на 15 км или повече разстояние между месторабота и дома)



Работното време се отчита и плаща до минута, което за мнозина е ключов фактор, защото не позволява „размиване“ на графика и нерегулирани извънредни часове.

Защо новината е важна за региона?

В град като Самоков изборът не е огромен, затова оферти с точен график, коректно плащане и шанс за почасова заетост са добре дошли. А когато към това има и реално увеличение на заплатата още през първите години, интересът е напълно обясним – особено за хора, които търсят сигурност, без да пътуват до София.

Вижте още оферти на jobs.lidl.bg



