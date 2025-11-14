Заплатата на Ризова намалява, депутат от БСП ѝ каза с колко

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Интересен разговор проведе Цветанка Ризова с депутата от БСП Илиян Йончев в „Лице в лице” по bTV, като една от темите беше бъдещия бюджет. Водещата коментира, че само социалистите се радват на новия бюджет, а народният представител я попита, тя не се ли радва на повечето социални разходи.

„Не се радвам, защото заплатата ми намалява заради по-високата пенсионна вноска”, отговори пределно искрено журналистката.

„Вашата заплата ще намалее с 46 лева”, отвърна Йончев. Водещата не оспори думите му, което подсказа, че депутатът е наясно със заплатата на телевизионната звезда.

Друга тема в разговора беше „Лукойл” и назначаването на Румен Спецов за особен директор на компанията и по нея Ризова също даде воля на собствените чувства.

„Много ми е интересно, че когато Асен Василев назначава Спецов, се правят колажи и карикатури. Сега същите медии казват, че това е перфектен избор”, коментира водещата.

