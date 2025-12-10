Заплатата на младите лекари в Спешна помощ е около 3500 лв., въпреки това над 200 щата са незаети

Снимка: Булфото, архив

През измината 2024 година Центърът за спешна медицинска помощ се е отзовал на 137 хиляди повиквания, а линейките са изминали 2.5 млн. км. Това заяви д-р Георги Гелев, директор на ЦСМП, предаде БГНЕС.

“Имаме достатъчно линейки, но те не правят Бързата помощ, а екипът. Най-важни са кадрите. Трудовият стаж и опитът правят лекарите специалисти. Ние имаме достатъчно линейки и шофьори, но нямаме лекари”, каза д-р Гелев.

“Голямата част от работещите тук харесват спешната медицина, харесват тръпката”, добави той.

Посочи също, че заплащането на младите лекари при тях е прилично - около 3500 лева при нулев трудов стаж, но им липсват около 140 лекари и около 60-70 медицински сестри. За последните десет години 120 лекари от ЦСМП са отишли да работят в чужбина.



На днешния ден преди 90 години - през 1935 г., е създадена Спешната помощ в България. Огромна заслуга за това има Юрий Захарчук, който е обявен за пожарникар номер едно на България през ХХ век.

