Брой #3 на списание “DevStyleR” ще бъде по-интересен от всякога! През септември ще се фокусираме върху най-обсъжданата тема в сферата на софтуерната разработка – Гладът за кадри в IT сферата.

В специалното си издание “Пазарът на IT кадри от А до Я” DevStyleR ще представи поредица от проучвания, интервюта, анкети, анализи и прогнози, свързани с актуални теми около възможностите, които предоставят IT компаниите на своите специалисти. По темата ще събеседват топ мениджъри, опитни програмисти и други IT специалисти, HR професионалисти, министри, кметове и преподаватели. Всички те ще търсят отговора на въпроса “Как една компания може да задържи един висококвалифициран и успешен кадър?”

Но ние искаме да чуем и вашето мнение! Включете се в националното ни проучване като попълните анкета! Отговорете на въпросите ни, свързани с вашата позиция и условия за работа. Подготвили сме и готини наградиблагодарение на нашите партньори:

3 билета за DevFest

3 билета за DevReach

6 тениски от Telerik Academy

5 книги по програмиране и тениски от SoftUni

5 билета за HackConf

5 билета за Java2Days

5 билета за CodeMonsters

5 билета за AI&SmartTech

1 билет за Bulgaria PHP Conference

Комплект с уникални и ултра свежи подаръци от DevStyleR

Попълването отнема около 2 минути.

Подкрепете най-актуалното проучване в IT сектора с награди за нашите участници! Пишете ни за партньорство на editors@devstyler.io

