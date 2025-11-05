Заплатите в МВР и МО се увеличават автоматично с 12% през 2026 г.

Снимка: Булфото

Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро (над 26 млрд. лв.). Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.

Това става ясно от средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., пише "Сега".

Заплатите в Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) ще нараснат с 12%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година, което според данните на НСИ за 2025 г. бележи именно 12% увеличение спрямо същия период на 2024 г. – от 2296 лв. на 2572 лв.

Така разходите за персонал само в тези две ведомства ще достигнат общо 7 млрд. лв. през 2026 г. Бюджетът за служителите в МВР нараства с 435,5 млн. лв. и ще възлиза на 4,2 млрд. лв. В същото време за персонал в армията ще бъдат отделени 2,8 млрд. лв.

Това заложено увеличение значително изпреварва планирания ръст от 5% за повечето служители в държавната администрация. По-високо увеличение е предвидено и в други сектори със специални формули. Във висшето образование се очаква ръст от около 15%, а в средното продължава да се следва целта учителските заплати да достигат 125% от средната за страната.

На фона на рекордните разходи за възнаграждения, средствата за капиталови разходи в силовите ведомства изглеждат символични. За МВР например са предвидени едва 28 млн. евро (около 56 млн. лв.) за инвестиции, докато в МО бюджетът е по-голям основно заради ангажиментите към НАТО.

