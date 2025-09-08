кадър Нова тв

Започна "Алея на книгата". От днес до 14 септември пред НДК и по продължението на бул. „Витоша” ще има срещи с автори на различни произведения, илюстратори, преводачи, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

В 61 бели шатри ще бъдат събрани над 150 български издателства и автори. В седем поредни дни програмата предвижда близо 200 събития.

Тазгодишното 13-о издание на събитието отново събира хиляди любители на книгата. Според организаторите, българинът е четящ човек. „Нашата идея е книгите да стигнат до хората, а не хората до книгите“, сподели Петя Йончева, председател на асоциация „Българска книга“. Положителната нагласа се потвърждава и от издателите. „Виждаме усмихнати и четящи хора, а това е най-важното“, коментира Цветан Георгиев. Десислава Добрева допълни, че интересът е толкова голям, че някои от новите заглавия вече са се изчерпали. Сред посетителите се открояват цели семейства, дошли да възпитат у децата си любов към четенето. „От тримесечен почнахме да му четем“, разказва майка.

Работното време е от 10:00 до 20:00 ч., а в неделя до 19:00 ч.

Официалното откриване вече е факт, а най-голямата открита книжарница вече очаква своите посетители, предаде Нова тв.

