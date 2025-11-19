Започна Банско филм фест

кадър: Община Банско/Municipality of Bansko, фейсбук

Започна 24-ото издание на Банско филм фест - най-големият международен фестивал за планинарско кино и екстремни спортове в Югоизточна Европа.

Тази година в програмата ще бъдат представени 80 филма от 43 държави, допълва БНТ.



Сред българските ленти са тази за маршрута "Връшка чука - Ком" в Стара планина, който Кирил Николов - Дизела успя да измине за по-малко от 24 часа.

Незрящият бегач Виктор Асенов пък ще представи филма за своя т.нар. "Еверестинг" или 19 поредни изкачвания от хижа "Алеко" на Витоша до Черни връх.

В Банско ще бъде представен и филмът на журналиста от БНТ Мария Чернева "Изследователи на края на света", разказващ за работата на учените в българската база на остров Ливингстън.

Александра Антонова, програмен мениджър на Банско филм фест: Програмата не е свързана само с екстремните приключения, а и с културата на такива общности и народи, които живеят на труднодостъпни места. 16 презентатори са гости на фестивала, най-добрите български приключенци, катерачи ще ни разкажат своите невероятни истории и приключения тук от сцената на фестивала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!