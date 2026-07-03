Започна "Мемориал Евгени Китанчев"

Снимка Спорт, само спорт...още спорт !

Варна се превърна в столица на детския хандбал с официалното откриване на първото международно издание на турнира „Мемориал Евгени Китанчев“. Надпреварата събра десетки талантливи момчета и момичета до 12 и до 14 години от България, Сърбия и Румъния. През следващите три дни те ще спорят не само за отличията, но и ще покажат истинския дух на спорта.

Организатор на турнира е ХК "Локомотив"- Варна с подсрепата на Община Варна, а зад инициативата стои синът на незабравимия Евгени Китанчев - Веско, който превърна мечтата за международен мемориален турнир в реалност. Специален гост на церемонията беше и съпругата на легендарния хандбалист и треньор, чието присъствие придаде още по-емоционален заряд на събитието, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт !.

Един от най-вълнуващите моменти беше прожекцията на кратък филм, проследил впечатляващия път на Евгени Китанчев – от успешен състезател до уважаван треньор, оставил трайна следа в българския хандбал. Лентата развълнува присъстващите и бе изпратена с продължителни аплодисменти.

Празничната атмосфера беше допълнена от изпълнения на танцьори и гимнастички, които превърнаха откриването в истински спортен спектакъл. Усмивките на децата, развятите знамена и приятелството между отборите показаха, че този турнир е много повече от състезание – той е празник на спорта, уважението и паметта към една от големите личности на варненския и българския хандбал.

Турнирът продължава до **5 юли**, когато ще бъдат определени първите международни шампиони на **„Мемориал Евгени Китанчев“** – събитие, което още с дебютното си издание заявява амбицията да се превърне в една от най-престижните детско-юношески хандбални прояви в региона.

Редактор "Екип на Петел",

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